長崎県産のイチゴの魅力を広めようと電車の中でイチゴ狩りなどが楽しめるイベントが行われました。 真っ赤なイチゴをつんで、そのまま口へ。 ジューシーな県内産イチゴ「ゆめのか」が鉢植えに実っています。 18日、長崎市内を巡ったのは長崎電気軌道の真っ赤な車両「いちご電車」です。 県産イチゴの認知度アップを目指してJA県いちご部会とJA全農ながさきが企画しました。 （JA全農ながさき園芸部野菜課 田