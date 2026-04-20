この記事をまとめると ■4速MTの軽自動車を輸送する手伝いに従事 ■高速道路ではスピードが出ないため危険なシーンが何度かあった ■トラックも速度が出ないクルマなのでトラックドライバーの苦労がわかった ４速MTの軽自動車に乗って高速道路を230km走破 高速道路を使って東京から長野へ向かっているときのことだった。「ああ、これがトラックドライバーの苦労か」と何回も感じることがあった。普段から高速道路を使う機会が多