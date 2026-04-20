JR東日本によりますと、地震の影響で東北新幹線は東京駅と新青森駅の間で、運転を見合わせています。東京駅と八戸駅の間では運転再開に向けた準備をしていて、当初、再開は午後8時半ごろを見込んでいましたが、設備の確認に時間を要しているとして、午後9時頃の見通しに変更されました。一方、津波警報が発表されているため八戸駅と七戸十和田駅の間で線路設備の確認ができず、八戸駅から新青森駅の間は運転再開の見通しが立ってい