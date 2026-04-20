「一般戦」（２０日、多摩川）石原翼（２８）＝１２０期・静岡・Ａ２＝が３日目１２Ｒ、３周２Ｍで競っていた野間大樹（大阪）を差して逆転３着。予選突破に望みをつないだ。「後半は初日と同じペラの形で足は悪くなかったし、乗り心地も問題なかった」と舟足の感触も良くなってきた。当地は昨年２月に優出（５着）するなど相性も悪くない。「後半の涼しい時間帯なら体感も好みだが、前半の日中がどう回すかが課題」と前半の