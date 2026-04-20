陸上女子長距離の加世田梨花（２７）＝ダイハツ＝が１９日、インスタグラムを更新。昨年結婚した陸上男子の小林歩（２７）＝ＳＵＢＡＲＵ＝と挙式したことを報告した。加世田は３月２９日に式を挙げたことを伝え、「準備は大変だったけれど始まったら本当に一瞬で、どこを切り取っても幸せで大切な時間でした。私達にとって忘れられない宝物のような一日になりました」と報告。「挙式（？）も披露宴も私達らしさが詰まった結婚