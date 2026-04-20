ボートレース福岡の「日本モーターボート選手会長杯争奪戦」が２０日、開幕した。小林愛実（２５＝岡山）は当地は２０２４年５月以来１年１１か月ぶりの参戦だが、初日は３、２着とまずまずの滑り出し。前半４Ｒは４コースからまくり差すと、道中は荒川健太をかわして舟券絡み。後半９Ｒの女子戦では２コースから差して舳先がかかったが、惜しくも振り切られた。「後半は展示から調整をやり過ぎたと思いました。レースでも差し