ボートレース多摩川の「第６１回東京スポーツ賞」は２０日、予選３日目が行われた。三村岳人（２６＝岡山）は前半５Ｒ、インから押し切ると、後半１０Ｒは３コースから握って２着。２走１、２着として得点率６・６０の１５位タイで予選最終日に臨む。「足は良かった。回り足がめっちゃ良くなりました。狙ったわけではないけど、いい調整ができましたね。伸びは下がることなく普通ぐらい。この感じをキープしたい」と舟足に好感