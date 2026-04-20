ボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）にＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が挑戦する同級４団体統一タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）の興行規模が、日本史上最大になる見通しと主催する大橋ジムの大橋秀行会長が明らかにした。史上最大と呼ばれる一戦のチケットはすでに完売し、日本ボクシング史上最多となる約５万５０００人を動員する見通し。この日、横