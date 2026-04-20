俳優の仲里依紗と中尾明慶が20日、それぞれインスタグラムを更新。13回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。【写真】13回目の結婚記念日を迎えた仲里依紗＆中尾明慶仲は「13回目の結婚記念日」とシンプルに投稿。中尾は「先日結婚13年でした。レース婚式？というらしい13年前すぐ離婚しそうとか言われてましたが、なんとかレース婚とやらを迎えました、、、笑」とユーモアを交えて振り返った。さらに「自分のたからもの