朝晩と昼間の寒暖差が大きい季節に、服装をめぐる母と子の間で繰り広げられる毎朝のやりとりを描いた筆者の経験です。 春の一日は寒暖差が大きくて…… 5月になると、朝晩はまだ少し肌寒いのに、昼間は汗ばむほど暑くなる日があります。 大人でも服装に迷う時期なのに、暑がりの子どもはなおさらです。私は朝の空気の冷たさを感じるたびに、「今日は長袖を着ていった方がいいんじゃない？」と思うのですが、子どもはいつだっ