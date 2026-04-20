お笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子（５０）が、小学校６年の１１歳長男の試験結果を報告した。ブログで長男の英検２級の合格発表があったことを明かし、「２度目のチャレンジで一次試験合格していました！すごすぎるー！！！」と喜び爆発。一方で二次試験（スピーキング）は不合格だったものの、「次は一次試験免除になるのでかなり気が楽だと思います」と前向きに受け止めた。試験前の２か月は、文章を読みながら単