お笑いタレントの吉住が２０日、都内で行われた、中村倫也主演の映画「君のクイズ」（５月１５日公開、吉野耕平監督）の完成披露試写会に出席した。原作は小川哲氏の同名ミステリー小説。賞金１０００万円を賭けた生放送のクイズ番組決勝戦で、問題を１文字も聞かずに答えを導く「０文字解答」で優勝する謎を解くストーリー。吉住は「今日は女優ということでパーマを強めに当ててきました。大ヒットすると思うので、芸人と名