女優・黒木ひかり（25）が19日、自身のインスタグラムを更新。絶景でのショットを公開し、反響を呼んでいる。 【写真】衝撃のスケスケ感のぞき込んだらドキドキ間違いなし 黒木は「スケスケで少しヒヤヒヤした！笑そして階段長い！」と記し、下をのぞき込むような姿勢の写真をアップ。全身が入るように撮影した別のカットで、黒木が立っているのは高さのある見晴らしのいい展望スポット的な場所。足下は透明のガラス板で