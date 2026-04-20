東北と北海道の太平洋沿岸に発表されていた「津波警報」は、20日午後8時15分に「津波注意報」に切り替わりました。津波注意報解除(注意報に切り替え)北海道太平洋沿岸、青森県、岩手県に発表されていた「津波警報」は、20日午後8時15分に「津波注意報」に切り替わりました。津波注意報が解除されるまでは、海岸や川の河口には近づかないでください。