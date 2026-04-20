ABCラジオ『トンツカタン森本のMC休止中』が5月26日に、東京・野方区民ホールで初の番組イベント『トンツカタン森本のMC稼働中』を開催する。きょう20日放送の番組内で発表された。【写真】トリオ最後の芸…解散した直後のトンツカタン『トンツカタン森本のMC休止中』は、プロダクション人力舎所属・トンツカタン森本がパーソナリティーを務めるABCラジオのポッドキャスト番組。テレビやライブなどのMCとして活躍するトンツカ