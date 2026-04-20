20日16時52分頃、青森県で最大震度５強を観測した地震を受け、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、会見を開いた。【映像】地震＆津波の最新情報気象庁は、「1週間以内にマグニチュード8以上の大規模地震が日本海溝、千島海溝沿いで発生する確率が、平常時は約0.1％であるのに対し、これまでの世界で発生した統計データに基づけば、今後1週間以内に約1％の確率で発生する可能性があるという意味でございます