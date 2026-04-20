21日(火)は午前を中心に雨の降る所があるでしょう。雨のあとは黄砂が飛来しそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■21日午前中は北日本・東日本で雨21日(火)の朝は北陸から北日本の日本海側を中心に雨が降る予想です。雨脚の強まる所もあるでしょう。昼前にかけては、関東など太平洋側も一時的に雨が降りそうです。北海道の太平洋側では、昼過ぎまで雨の残る所があるでしょう。【青森の天気】20日(月)夕方に大きな