武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」は3日目を終えた。9Rを勝って松谷秀幸（43＝神奈川）が通算300勝を達成した。「知らなかった。な、な、なんすかって感じで」と笑わせるナイスガイ。299勝で今節を迎えたが「全然見てませんでした」と苦笑いした。「ケガが多い中で節目を飾れた。ただ、とにかく2日目のレースが情けなくて久しぶりに悔しかった。次のダービーが大丈夫かなと不安になったが、今日