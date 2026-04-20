青森県階上町で震度５強を観測した２０日の三陸沖を震源とする地震で、気象庁は津波警報を津波注意報に切り替えたと午後８時１５分に発表した。津波注意報については以下の地域に発表されている。北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県