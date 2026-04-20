マイペースな子が多い犬種 柴犬 犬らしくない性格の犬種の筆頭は、柴犬を代表とする日本犬です。お散歩中に突然座り込んだり踏ん張ったりして前に進むのを全力で拒否する『拒否柴』はその代名詞とも言える行動でしょう。 日本犬は他の多くの犬種に比べ、歴史的に人為的な改良が比較的少なく、オオカミの血を色濃く受け継いでいます。そのため自立心が強く、必要以上に人に頼ったりベタベタしたりしません。