【“いまどき”アウトドアシューズ解体新書】最近、街中でアウトドアブランドのシューズを履いている人をよく見かけませんか？ “デザインはかっこいいけれど、山に行かない自分にはオーバースペックでは？”、“そもそも、普通のスニーカーと何が違うの？”と疑問に感じている人も多いはず。 実は今、アウトドアシューズとスニーカーの境界線は驚くほど曖昧になっています。では、ズバリ“何をもってアウトドアシューズと呼ぶ”の