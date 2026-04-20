5月20日に17thシングル『Kind of love』をリリースする日向坂46。表題曲では、四期生の藤嶌果歩が初の単独センターに立つことが明らかになった。四期生・五期生の存在感を前に押し出しながら、三期生4人も揃って選抜入りした今回の布陣からは、グループが次のフェーズへ進もうとする意志が伝わってくる。本記事では、新たな中心に立つ藤嶌の存在感と各世代の配置に触れながら、『Kind of love』が日向坂46のこれからをどう映し出す