AIRDO（エア・ドゥ）は、「FIGHTERS×AIRDOかっとばせ！」タオルプレゼントキャンペーンを実施する。北海道日本ハムファイターズオフィシャルファンクラブFAVが開催する「FAVビジター応援デー」に、AIRDO便を利用して試合観戦した人を対象に、北海道日本ハムファイターズとコラボレーションした「FIGHTERS×AIRDO かっとばせ！」タオルを先着順でプレゼントする。対象搭乗期間は4月25日から6月7日まで、対象便は札幌/千歳・帯広