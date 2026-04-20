２０日午後、上山市の国道で９歳の女の子が軽乗用車と衝突し、大けがをする事故がありました。 警察によりますと、２０日午後４時１３分ごろ、山形県上山市石曽根の国道４５８号で、近くに住む９歳の女の子が道路を横断していたところ、北に向かって走ってきた軽乗用車と衝突したということです。 この事故で、女の子は左足を骨折するなどの大けがを負いました。女の子は当時、遊んでいる最中でした。 軽乗用車を運転していたの