20日、日本サッカー協会（JFA）の技術委員会が行われ、山本昌邦技術委員長がブリーフィングを実施。FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のトレーニングパートナーに関して、Uー19日本代表メンバーが帯同することが決定した。8大会連続8度目のW杯で優勝を目標に掲げて戦う日本代表。山本技術委員長によれば、トレーニングパートナーは20名程度を予定しているとのことで、Uー19日本代表の山口智監督がチームを率いるとのこと。