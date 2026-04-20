幕末から明治時代にかけて、長崎の女性貿易商として活躍した大浦 慶の実像に迫るシンポジウムが開かれ、日本茶を巡る功績に注目が集まりました。 江戸時代末期に日本茶の輸出で財を成した長崎の女性貿易商、大浦 慶をテーマに開かれたシンポジウム。 地元の経済界や研究者など有志でつくる歴史研究会の主催で、会場には約250人が詰めかけました。 (前長崎市長 田上 富久さん) 「大浦慶を軸に私たちが歴史とどんなふ