All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年3月11日に回答のあった、群馬県在住73歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：73歳女性同居家族構成：本人のみ居住地：群馬県住居形態：賃貸雇用形態：パート年収：300万円（給与・年金）現預金：550万円リスク資産：450万円「ゆうちょ銀行の定期貯金に500万円預けています」現預金は「ゆうちょ銀行」に預け入れていて、「生