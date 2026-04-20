大食いYouTuberの三年食太郎さんは4月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。“ダメ”なことを吐露しています。【三年食太郎、家事代行でまさかの事態】「何となく分かります」「わたし食器の匂いが本当にダメで、他人の家の食器とか使えないレベルなんだけど家事代行の人が洗った食器くさすぎてその場で吐いた」と明かした三年食太郎さん。「なんでこんなダメなんだろ」と吐露しています。コメントでは「知るか。他人の家には紙皿持