神戸大学名誉教授の森井昌克先生キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ（以下、キヤノンITS）は、「新入社員が企業のセキュリティホールになる？ 神戸大 森井教授と読み解く、2026年春のサイバー脅威とGW前の防衛策」と題したラウンドテーブルを4月15日に開催した。今回のラウンドテーブルでは、神戸大学名誉教授の森井昌克先生をゲストに迎え、「個人の隙」を突くサイバー攻撃の手口について、最新