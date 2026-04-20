「OMO7横浜」外観テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO（おも）」は4月21日、神奈川県横浜市に「OMO7横浜by星野リゾート」（以下、OMO7横浜）を開業する。同ホテルは、JR関内（かんない）駅前の旧横浜市庁舎跡地を活用した開発プロジェクトで建設された「BASEGATE横浜関内（横浜市旧市庁舎街区活用事業）」内の施設。日本の近代建築を支えた昭和を代表する建築家、村野藤吾氏が手掛けた旧横浜市庁舎行政棟の歴史的価値を継承する