大正製薬は、製薬会社の毛髪科学研究から生まれた髪のエイジングケア（年齢に応じたヘアケア化粧品による手入れのこと）ブランド「BLACK WOLF（ブラックウルフ）」シリーズをリニューアルし、4月20日から発売する。BLACK WOLFシリーズは、ツヤのある黒髪と健康な頭皮のため、ネイチャーラボとの共同開発によって誕生した。シリーズ共通で同社の独自処方である「ブラックアクティブ処方」を採用。厳選した11種類の保湿成分が、乾燥