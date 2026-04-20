青森県で最大震度5強を観測した地震の影響で、回転寿司チェーンの「くら寿司」は午後7時半現在、避難指示が出ている地域の3店舗を一時休業しています。営業再開については、津波警報が解除され次第、状況を確認しながら判断するとしています。また、「日本ケンタッキー・フライド・チキン」は商業施設からの要請を受け、北海道の「イオン静内店」、岩手県の「イオンタウン釜石店」の2店舗を一時休業しています。その他の店舗は、通