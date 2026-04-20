シャープは、デザインを一新したスリム・コンパクト設計の「穴なし槽シリーズ」全自動洗濯機4機種を発売する。新製品は、本体幅を同社従来機に比べて35mmスリム化し、幅520mm（2025年度＜ES−SV8K＞と比較。幅555mm、ふたを折りたたんだ時の高さ1234mm）に設計。ふたを折りたたんだ状態で開いているときの高さは、同社従来機に比べて121mm低い1113mm（2025年度＜ES−SV8K＞と比較。幅555mm、ふたを折りたたんだ時の高さ1234mm）に