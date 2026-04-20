気象庁によりますと20日午後4時53分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻は次のとおりです。北海道太平洋東部には、津波注意報が発表されています。北海道・浜中町霧多布港は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時3分。北海道・釧路は津波が到達中とみられます、満潮時刻は午後6時7分。北海道・根室花咲は津波が到達中とみられます、満潮時刻は午後6時11分。北海道・根室港は津波が到達中とみられます、満潮時