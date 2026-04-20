「熊野化粧筆 フィンガーフィット（ベース＆リフトメーク）」ポーラは、「熊野化粧筆 フィンガーフィット（ベース＆リフトメーク）」を8月4日から発売する。「熊野化粧筆 フィンガーフィット」シリーズは、ポーラオリジナルの化粧筆で、プロメークアップアーティストの指先の繊細なタッチ・弾力・仕上がりを筆先で再現。広島県熊野の筆職人が匠の技でブレンドし、一つひとつ丁寧に作り上げるからこそ実現した、「肌を美しく魅せる