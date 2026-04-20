「2026 ワールドベースボールクラシック」に挑みベスト8で大会を終えた野球日本代表“侍ジャパン”の連覇への戦いと重圧の裏側を記録したNetflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』が、きょう20日から配信開始。これに伴い、稲葉浩志が書き下ろした主題歌「果てなき夜を」使用の本予告映像も解禁された。【動画】稲葉浩志の歌声に乗せて…WBC激闘を記録したドキュメンタリー本予告