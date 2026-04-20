2026年4月14日放送のテレビ番組「5時に夢中！」（TOKYO MX）で、マイライフニュースに掲載した「ボッシュ、エアコン試運転と二季化の影響に関する意識調査、エアコンの正しい試運転方法を2人に1人が『知らない』」（2026年4月3日掲載）の記事が紹介されました。【記事の内容はこちら】