【漫画】本編を読むもし赤ちゃんたちの憩いの場があるとしたら、漫画『屋台ヤケミルク』（はみだしみゆき）のような会話が繰り広げられているのかもしれない。出産時の思い出、ミルクのうまさ、ママやパパへの想いetc……。この作品を通して、赤ちゃんの本音をちょっとだけ覗いてみよう。赤ちゃん御用達の「屋台ヤケミルク」に、生まれたばかりの新生児がやってきた。黄疸治療用のアイマスクをファッションアイテムのごとくコ