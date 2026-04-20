ヴィッセル神戸は4月21日（日本時間）、キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝でサウジアラビアのアル・アハリと対戦する。17日の準々決勝ではカタールのアル・サッドをPK戦の末に破り、5大会ぶりのベスト4入りを果たした神戸。対する昨季ACLE王者のアル・アハリはマレーシアのジョホール・ダルル・タクジムと対戦し、前半に退場者を出しながらも2-1の逆転勝