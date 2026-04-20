顔まわりにもの足りなさを感じる日は、涼しげな色みのアクセで印象を変えるのが正解♡ そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、ひんやりカラーアクセをきかせた「透明感コーデ」をご紹介します。さりげなく取り入れるだけでぐっと澄んだ雰囲気に近づける！顔まわりには透明感のある色を差すラベンダーやアイスブルーなど、ひんやりしたカラーは肌をきれいに見せてくれる優秀色♡アクセで取り入れて顔まわりに