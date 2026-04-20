◆第２６回チャンピオンズマイル・Ｇ１（シャティン競馬場・芝１６００メートル）確かな自信を胸に、再び海を渡る。ジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は昨年のマイルＣＳを完勝し、牡馬が出走可能なＪＲＡの芝マイルＧ１を完全制覇した。１５日の国内最終追い切りでは、栗東・坂路で５３秒３―１１秒６。見ている者がうなるほどに、迫力満点だった。高野調教師は「もし追ったら一体、どれくらい