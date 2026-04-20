タレントのスザンヌの手料理が話題になっている。２０日にインスタグラムで「アサリの酒蒸しは息子がお友達家族に連れてってもらった（ありがたい）潮干狩りのアサリでお出しまで美味しくいただいたよ」と書き始め、アサリの酒蒸しの写真や潮干狩りをする様子の写真をアップ。美味しそうな手料理がズラリと並んだ食卓の写真も添え「親子とのお家ごはんは普段の家ご飯のまま気取らず飾らずキーマカレーと参鶏湯が一緒に並ぶ