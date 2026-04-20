俳優の神木隆之介が２０日、都内で映画「君のクイズ」（５月１５日公開、吉野耕平監督）完成披露試写会に出席した。原作は小川哲氏の同名ミステリー。賞金１０００万円を賭けた生放送のクイズ番組決勝戦で、問題を１文字も聞かずに正解する「０文字解答」で優勝する謎が明かされていく。演じるのは天才クイズプレーヤー。クイズ番組の見方が撮影を経て、変化したという。「過去の動画を見たり、今までお茶の間で気軽に見てい