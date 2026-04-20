四万十町の70代男性が4月上旬から行方不明になっていて、警察が情報提供を呼びかけています。行方不明になっているのは、四万十町大正の無職・住吉一利さん（74歳）です。警察によりますと、住吉さんは4月上旬ごろ、自宅の周辺で姿が確認されてから行方が分からなくなっています。4月14日に近隣住民が「お父さんの姿が見えない」と自宅の近くに住む住吉さんの娘に連絡。その後、住吉さんの娘が警察に相談したものです。住吉さんは