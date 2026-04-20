気象庁は20日、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に発表していた津波警報を、津波注意報に切り替えました。津波注意報が出ているのは、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸など。津波が到達中とみられますが、今後、1メートルの津波が予想されます。津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。ただちに海岸や川岸から離れてください。20