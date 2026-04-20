中国から日本へ3月に輸出されたレアアース磁石の量は、前の月に比べて17％減ったことがわかりました。中国の税関当局が20日に公表した輸出データによりますと、3月に中国から世界全体へ輸出されたレアアース磁石の量は前の月に比べ10．5％増の5238トンでした。このうち日本へ輸出されたレアアース磁石の量は、およそ184トンで前の月に比べて17％減少しました。去年の同じ時期と比べると27．2％減っていて中国メディアは、去年6月以