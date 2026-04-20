内閣府と気象庁は、北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表したことについて、「学校の休校などは必要ない」と説明しました。今後さらに大きな巨大地震が起きる確率は1パーセント程度だとしていて、「津波からの避難ルートなどを入念に確認した上で、普段通りの生活を送ってほしい」としています。