先行きが不透明な状況が続く中東情勢。原油高の影響でさまざまな物が値上がりする中、医療物資にもその余波が押し寄せ、現場からは不安の声が上がっています。 【写真を見る】医療現場「何に影響が出てくるのか予想ができない…」今後は「注射器や点滴」なども価格高騰の懸念【混迷する中東情勢】 医療用手袋「来月から30パーセント以上」値上げ （岡山協立病院用度課 平井仁章課長）「各病室の前においてある手袋なん