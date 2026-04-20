子どもがお酒を飲める年齢になると、友達を家に呼んで飲み会をすることもあるかもしれません。でもお酒を持参することなく、家にあるお酒を大量に飲まれてしまったら、ママも思わずイラッとするのでは？ママスタコミュニティのあるママからこんな投稿がありました。『22歳息子の友達数人が深夜に遊びにきていたみたいで、朝になって冷蔵庫のお酒15本、ソフトドリンク缶17本がなくなっていました。息子にお金をもらうのは、心が狭