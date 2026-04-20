群馬県桐生市やみどり市に自生する希少な植物「カッコソウ」を残していこうと、桐生信用金庫の新入職員が保全活動を行いました。 桐生信用金庫では、１０年前から新入職員が「カッコソウ」の保全活動を行っています。カッコソウは、４月から５月にかけてピンク色の花を咲かせるサクラソウ科の植物で、自生しているのは桐生市とみどり市にまたがる鳴神山周辺のみです。 参加したのは入社したばかりの２２人で、「桐生自然観察の